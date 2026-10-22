В Калужской области журналистка призывала к ударам по Москве

22 октября 2026, 14:08

Журналистку приговорили к 6.5 года за призывы к ударам по Москве

Фото: istockphoto/AMilkin

В Калужской области 1-й Западный окружной военный суд приговорил журналистку к 6,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.