В Калужской области журналистка призывала к ударам по Москве
В Калужской области 1-й Западный окружной военный суд приговорил журналистку к 6,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в апреле текущего года осужденная разместила в открытом доступе сообщения, содержащие призывы к нанесению ударов по Москве, а также оправдывала совершенные в России теракты.
Противоправную деятельность журналистки выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Фигурантку признали виновной по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Ранее жителя Дагестана приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, затем его направят в колонию.
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