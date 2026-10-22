В ДНР россиянин кинул бомбы в соседский двор
В ДНР местный житель бросил две самодельные бомбы во двор соседей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональный СК РФ.
Мужчина на почве неприязни перебросил через забор два самодельных взрывных устройства во двор соседей. Бомбы сдетонировали, в результате взрыва пострадали две девушки и ребёнок, их удалось спасти.
Инцидент произошёл 16 октября. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Возбудили уголовное дело по статье о покушении на двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего.
Ранее россиянин семь лет хранил бомбу во дворе, чтобы отомстить бывшей. Пьяный астраханец вспомнил о предмете и сам позвонил в полицию.
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