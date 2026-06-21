Мужчина катался на сапборде и утонул в реке Обь в Барнауле
В Барнауле спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего на реке Обь во время катания на сапборде. Трагедия произошла вечером 20 июня, сообщили в муниципальном центре управления города.
Погибший находился на личном плавсредстве без спасательного жилета за пределами официального пляжа. По предварительным данным, он потерял равновесие и упал в воду. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
Ранее в Красноярске подросток в шутку изображал тонущего перед друзьями и утонул взаправду. Все случилось в минувшую пятницу.
Юноша знал о запрете на купание, но нырял с пирса. ГСУ сейчас разбирается в деталях.
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