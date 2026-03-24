Полицейский выхватил малыша из-под колёс грузового поезда за секунду до столкновения
Полицейский в последний момент вытащил трёхлетнего ребёнка из-под колёс грузового поезда в Аргентине. Об этом сообщил телеканал TN.
Инцидент произошёл в районе городка Вилья-лос-Гальпонес (провинция Кордова). Кадры, снятые из кабины машиниста, стремительно разлетелись по соцсетям.
На записи показано, как состав на скорости приближается к небольшому строению у путей. Машинист непрерывно подаёт звуковые сигналы, заметив, что прямо на железнодорожном полотне стоит малыш. Заметив опасность, к ребенку со стороны подбегает полицейский — он успевает схватить мальчика и оттащить в безопасное место буквально за секунду до того, как поезд проносится мимо.
Грузовой состав насчитывал 29 вагонов. По предварительным данным, мальчик ушёл от дома достаточно далеко и оказался на путях из-за недосмотра матери.
