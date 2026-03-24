Волонтёрам нужна помощь владельцев аэролодок для поисков пропавших на Волге детей

24 марта 2026, 02:50

Волонтёры запросили помощь владельцев аэролодок для поиска двух подростков, пропавших при переходе Волги по льду в Ульяновске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.





Напомним, что несовершеннолетние исчезли в ночь на 23 марта. Мать одного из них рассказала, что ребята ушли на замерзшую воду со стороны Нижней трассы в направлении Ленинского района и не вернулись. Спасатели тщательно обследуют акваторию реки Волга, а добровольцы прочёсывают береговую линию.



Однако стало известно, что для полноценного проведения поисково-спасательных работ не хватает судов на воздушной подушке. Волонтёры срочно ищут аэролодки любой грузоподъёмности и экипажи с опытом вождения, которые помогут профессиональным спасателям.





«Мы очень надеемся, что неравнодушные люди откликнутся. (...) Время ограничено», — объяснили поисковики.