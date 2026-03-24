Количество пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось

Количество пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Севастополе увеличилось до восьми

Фото: iStock/gorodenkoff

В Севастополе число пострадавших при взрыве в жилом доме увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.





Напомним, что инцидент случился в ночь на 24 марта в многоэтажке на улице Корчагина. Мощный хлопок раздался в одном из жилых домов, однако ударной волной задело и соседнее здание. Начался пожар, который оперативно локализовали прибывшие спецслужбы. Жильцов эвакуировали из поврежденных домов, для людей развернули ПВР.





«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — уточнил Развожаев.