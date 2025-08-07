Роскомнадзор отказался рассекретить сведения о «Радиостанции Судного дня»
Военная радиостанция УВБ-76 («Жужжалка»), известная также как «Радиостанция Судного дня», остается объектом строгой секретности. Роскомнадзор отказался раскрыть дату ее создания и регистрации. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется исключительно государственным органам в рамках их полномочий и в отдельных случаях, установленных законом. Такая позиция закреплена в постановлении Правительства РФ № 1800 от 20.10.2021.
Ранее Роскомнадзор, как сообщало RT, уже комментировал работу станции. Указывалось, что сведения о пользователях радиочастотного спектра, включая выделенные частоты, типы оборудования, адреса и условия эксплуатации, не являются общедоступными.
УВБ-76, созданная еще в 1970-х годах, печально известна своими постоянными короткими жужжащими сигналами в эфире. Она считается частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического ответа в случае ядерной атаки.
Последний раз «Станция Судного дня» привлекла внимание 24 июля 2025 года. В эфире прозвучали сообщения с кодами и названиями.