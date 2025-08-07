Фельдшер скорой помощи на Сахалине избил пациента, который не смог назвать свою фамилию
Фельдшер скорой помощи на Сахалине избил пациента, который не смог проговорить свою фамилию. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог связно разговаривать. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, приложив кадры происшествия.
Инцидент произошел в городе Томари. Прохожие заметили, что пьяный мужчина лежит на асфальте, заволновались о его состоянии и вызвали скорую. Прибывший медик расценил вызов как ложный, стал угрожать штрафом в 5000 рублей. Выпивший мужчина не мог внятно говорить и назвать свою фамилию.
Не выдержав очередную неудачную попытку «пациента» что-то сказать, фельдшер применил физическую силу. Тогда со стороны пьяницы последовала брань, а медик стал еще жестче — ударил мужчину кулаками и ногами, бил как по лицу, так и по телу. После этого он силой доставил потерпевшего в карету скорой помощи и увез.
