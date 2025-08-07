Фельдшер скорой помощи на Сахалине избил пациента, который не смог назвать свою фамилию

07 августа 2025, 05:41

Amur Mash: На Сахалине фельдшер скорой избил пьяного пациента, не назвшего фамилию

Фото: iStock/Backiris

Фельдшер скорой помощи на Сахалине избил пациента, который не смог проговорить свою фамилию. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог связно разговаривать. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, ​приложив кадры происшествия.