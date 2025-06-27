В Химках 5-летний ребенок выпал из катера во время столкновения с другим судном

оригинал Фото: iStock/ Halfpoint

В Химках 5-летний мальчик выпал из катера во время столкновения другим судном в канале имени Москвы, сообщил Телеграм-канал Mash.



Судна врезались друг в друга на скорости. На место инцидента прибыли спасатели. Они начали поиски выпавшего за борт несовершеннолетнего. Известно, что спасатели пока не смогли найти мальчика.

Столкновение произошло из-за того, что капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, проинформировал портал РБК со ссылкой на МЧС.

Отмечалось, что катер, из которого выпал малыш, столкнулся с теплоходом «Георгий Жуков». Как выяснил Телеграм-канал SHOT, после столкновения мальчик упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.

Ранее сообщалось, что в сети появилось шокирующее видео с издевательствами над детьми. Во всем подозревают многодетную мать из Волгограда.

Ольга Енгалычева

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