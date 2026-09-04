Полицейским передали письмо с информацией о диверсиях
В Германии продолжается расследование серии инцидентов на объектах энергетической инфраструктуры. Полиция федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия располагает письменным признанием в совершении диверсий, направленных против работы электросетей региона, сообщает издание Bild.
По данным правоохранительных органов, инциденты произошли в нескольких населенных пунктах. Ранее агентство DPA информировало об обнаружении подозрительного предмета, напоминающего взрывное устройство, у электроподстанции в городе Дормаген.
До этого полицейские уже находили шесть пусковых установок возле выведенной из строя подстанции в Бергхайме, которая, как уточняет Bild, расположена всего в 13 километрах от места недавней находки. В распространенном послании злоумышленник также ссылается на атаки в Бергхайме и на подстанции «Турнов/Прайлак», принадлежащей угольной ТЭС «Йеншвальде» в земле Бранденбург. О попытке нападения на этот объект накануне писала газета Märkische Allgemeine Zeitung.
Мотивом своих действий автор признания называет неприятие использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет невообразимые страдания. Вместе с тем, в полиции подчеркивают, что на текущий момент причастность автора письма к перечисленным происшествиям остается не подтвержденной, и следствие продолжает проверку всех обстоятельств.
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