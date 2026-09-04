Полицейским передали письмо с информацией о диверсиях

04 сентября 2026, 16:23

В ФРГ полицейским передали письмо с признанием в диверсиях против энергетики

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

В Германии продолжается расследование серии инцидентов на объектах энергетической инфраструктуры. Полиция федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия располагает письменным признанием в совершении диверсий, направленных против работы электросетей региона, сообщает издание Bild.