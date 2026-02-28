Полицейские установили организатора диверсии с катером из США на Кубе
Кубинские силовые структуры заявили, что организацией диверсии с участием катера под флагом США руководила глава антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернанде.
Как сообщил в эфире телеканала Caribe второй замначальника отдела расследования преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковник Виктор Альварес Валье, подготовка велась на территории её усадьбы в США. По его словам, часть участников нападения также имеют отношение к «Движению 30 ноября». Двоих из них, отметил он, включили в национальный список разыскиваемых и террористов, который обновили 10 июля прошлого года.
Кроме того, как рассказал собеседник, в 2024 году после создания террористической группы Nido del Cuervo Луго Фернанде якобы пыталась привлечь внешнее финансирование, чтобы подтолкнуть её участников к вооружённой атаке на Кубу. Силовики утверждают, что диверсанты намеревались спровоцировать беспорядки, заручиться поддержкой местных жителей и атаковать воинские подразделения. На острове, по их данным, находился сообщник, который должен был встретить нападавших.
Инцидент произошёл в среду вечером — судно под американским флагом, как заявляется, вошло в территориальные воды Кубы в районе канала Эль-Пино и открыло огонь. Пограничники ответили стрельбой — четверых нападавших убили, ещё шестеро получили ранения.
