Полицейские установили организатора диверсии с катером из США на Кубе

28 февраля 2026, 16:14

Диверсию с катером из США на Кубе устроил глава «Движения 30 ноября»

Фото: istockphoto/1001nights

Кубинские силовые структуры заявили, что организацией диверсии с участием катера под флагом США руководила глава антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернанде.