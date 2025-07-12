После наезда иномарки на пешеходов в Москве возбудили уголовное дело

12 июля 2025, 10:29

Фото: iStock/blinow61

В отношении водителя иномарки, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной в Москве, возбудили уголовное дело. Инцидент квалифицировали по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.







«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — передает ведомство.