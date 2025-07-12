После наезда иномарки на пешеходов в Москве возбудили уголовное дело
В отношении водителя иномарки, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной в Москве, возбудили уголовное дело. Инцидент квалифицировали по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — передает ведомство.По данным телеграм-канала 112, за рулем иномарки находился 23-летний Тимур Мусин. Молодой человек пытался скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан.
Напомним, в минувшую пятницу, 11 июля, парень на HIPhi Z, игнорируя красный сигнал светофора, влетел в толпу людей на пешеходной переходе. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых дети. По предварительным данным, автомобилист был в нетрезвом состоянии.