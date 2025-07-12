В Приморье восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов
Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Как сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России, обошлось без опрокидывания и пострадавших.
Инцидент также не повлиял на график движения поездов. В настоящее размер ущерба и точные причины происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области.
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