В Приморье восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов

12 июля 2025, 10:52

Фото: iStock/designbydx

Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Как сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России, обошлось без опрокидывания и пострадавших.