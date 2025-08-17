Полицейского в США уволили с работы за одну провинность
Бывший полицейский Нэшвилла Шон Херман получил год условного надзора по делу, связанному с видеороликом на платформе OnlyFans.
В постановочном клипе модели под псевдонимом Джордин мужчина в полицейской форме прикасается к её обнаженной груди; ролик с заголовком «Не могу поверить, что он меня не арестовал» вызвал общественный резонанс и привёл к увольнению Хермана после появления записи в сети, сообщает Toronto Sun.
Расследование подтвердило участие Хермана в съёмке, хотя на кадрах его лицо не видно. Инцидент произошёл в том районе, где он регулярно патрулировал, и, по данным следствия, вероятно, во время службы. На следующий день после публикации его уволили, а через два месяца задержали и выдвинули два обвинения в должностном проступке.
Ранее Херман уже находился под «последним предупреждением» за другие нарушения — среди них аварии по неосторожности и обвинения в сексуальных домогательствах. Ему вменяли отправку сексуально окрашенных сообщений коллеге-женщине, за что он получил десятидневное отстранение и обязанность пройти тренинг по созданию уважительной рабочей среды. После увольнения он согласился на бессрочную приостановку сертификации сотрудника правоохранительных органов.
Модель Джордин в комментариях отметила, что, по её мнению, у Хермана есть потенциал для работы в индустрии для взрослых благодаря внешности и манере поведения.
