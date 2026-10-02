Полицейского застрелили при задержании наркоторговцев в Подмосковье
Полицейского застрелили во время задержания организаторов нарколаборатории в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его данным, трагедия произошла под Наро-Фоминском. Информацию об инциденте подтвердила московская полиция: погиб оперуполномоченный ОНК УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу капитан полиции, 35-летний Павел Шевяков.
По данным телеграм-канала SHOT, мужчина служил в правоохранительных органах более десяти лет. Ночью он вместе с коллегами приехал в деревню Паново, чтобы задержать производителей наркотиков. Полицейские постучали в дверь и представились, после чего один из преступников открыл огонь и смертельно ранил одного из них. Нападавшего нейтрализовали ответным огнем.
Один из преступников ранен, а второй закрылся в доме. В настоящий момент на месте работают правоохранители. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
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