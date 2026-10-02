Две пенсионерки разбились на севере Москвы
Две пенсионерки выпали из окна верхнего этажа жилого дома на севере Москвы и погибли. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла поздним вечером на Беломорской улице. По предварительным данным, обеим женщинам было больше 60 лет, они скончались от несовместимых с жизнью травм. Подробности и точные обстоятельства трагедии устанавливаются.
Отмечается, что в столице второй день подряд фиксируются случаи падения людей из окон парами. Накануне утром стало известно, что из окна дома на Сиреневом бульваре выпали двое молодых людей —граждане Индии. Один из них погиб, а второго госпитализировали в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассница выпала из окна третьего этажа в школе Улан-Удэ. В результате ЧП девочка получила травмы различной степени тяжести, ее экстренно доставили в медицинское учреждение.
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