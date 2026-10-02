Две пенсионерки разбились на севере Москвы

02 октября 2026, 09:07

Две пенсионерки погибли, выпав из окна дома на севере Москвы

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Две пенсионерки выпали из окна верхнего этажа жилого дома на севере Москвы и погибли. Об этом сообщает MK.RU.