Россиянин надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде

02 октября 2026, 08:25

Мужчина получил 15 лет за надругательство над несовершеннолетней в Петербурге

Фото: iStock/feri ferdinan

Суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.