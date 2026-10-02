Россиянин надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде
Суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.
По версии следствия, все произошло в январе 2023 года в подъезде дома по улице Вишерской в поселке Шушары. Педофил надругался над несовершеннолетней знакомой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вызванным особенностями психического развития.
Фигуранта признали виновным по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Следователи провели необходимые действия, в результате которых обвиняемого задержали при попытке выехать из страны. Во время следствия он содержался под стражей.
Ранее сообщалось, что 42-летнего жителя Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в развратных действиях в отношении ребенка.
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