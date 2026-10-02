В России раскрыли заказное убийство 1999 года
В Свердловской области перед судом предстанут мать и дочь, обвиняемые в заказной расправе над знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, с июня по сентябрь 1999 года женщины организовали убийство местной жительницы, которая, по их мнению, расправилась с их близким родственником. Заказчицы обратились к приятелю с просьбой найти исполнителя преступления за вознаграждение. Тот, в свою очередь, предложил другу выполнить заказ за 15 тысяч рублей, часть суммы планируя оставить себе.
Получив фотографию жертвы, исполнитель выследил ее и завел знакомство, после чего пригласил к себе. Там он нанес женщине не менее трех ударов гантелью по голове, а затем подушкой перекрыл ей дыхание и дождался, пока она перестанет подавать признаки жизни.
После расправы он позвал знакомого: они сфотографировали тело и отправили снимок заказчице, а затем вывезли погибшую на шлаковый отвал металлургического завода. Там злоумышленники привязали к телу железобетонный блок и столкнули его в затопленный котлован. За работу исполнители получили обещанные деньги.
Фигурантам вменяют статьи об организации, подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, а также об убийстве по найму из личной мести. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте также: