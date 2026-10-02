В России раскрыли заказное убийство 1999 года

02 октября 2026, 09:21

В Свердловской области осудят мать и дочь за заказное убийство в 1999 году

Фото: iStock/zoka74

В Свердловской области перед судом предстанут мать и дочь, обвиняемые в заказной расправе над знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.