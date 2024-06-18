Полицейскому пришлось стрелять при задержании буйного жителя Домодедова

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Сотрудники полиции из подмосковного городского округа Домодедово пресекли противоправные действия вооружённого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по московской области.
«В отделение полиции микрорайона Барыбино городского округа Домодедово поступило сообщение о пожаре в деревне Минаево и о том, что на месте находится гражданин с топором и предметом, похожим на оружие. Он препятствовал тушению огня. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который вёл себя агрессивно и бросил в направлении стражей правопорядка топор. При этом он держал направленный в их сторону, похожий на пистолет предмет», – говорится в сообщении.Как отметили в полиции, учитывая его агрессивное поведение, участковый уполномоченный решил применить табельное оружие. После этого он на основании Федерального закона «О полиции» выстрелил в воздух.
Правонарушителя задержали. Им оказался житель Подмосковья 1983 года рождения. Пострадавших в результате инцидента нет. Предмет, конструктивно схожий с оружием, направят на исследование.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.
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Лора Луганская