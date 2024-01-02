Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре

Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре

02 января 2024, 14:20
Фото: istockphoto / simpson33

Фото: istockphoto / simpson33

Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре в Челябинской области.
Пятилетний мальчик проломил теменную кость пультом от телевизора четырехмесячной сестре в Челябинской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Медведевка. Как заявила 22-летняя мать детей, сын случайно ударил сестру пультом, в этот момент в комнате никого больше не было.


Ранее сообщали, что двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае. Уточняется, что мама вышла из комнаты, в этот момент на ребенка упал комод с телевизором. Врачи не смоги спасти девочку.

Читайте также:

Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским.

На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.

Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка.
#мать
#инцидент
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за компьютера
02 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto / Khaosai Wongnatthakan

Семиклассник совершил суицид в новогоднюю ночь, из-за того, что родители не подарили ему компьютер.
Об этом сообщает телеграм-канал «BAZA». Уточнятся, что парень оставил предсмертную записку, где обвинил родителей и поздравил из с Новым годом.

Тело мальчика обнаружили за 20 минут до курантов в его же комнате. Известно, что парень узнал, что он не получит в подарок компьютер из-за плохой учебы. Когда мама хотела позвать сына к новогоднему столу, она увидела уже своего сына мертвым.

Идет проверка.

Читайте также:

Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре.

Двухлетняя девочка погибла после падения телевизора на голову.

Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским.
#компьютер
#мальчик
#мама
#самоубийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двухлетняя девочка погибла после падения телевизора на голову
02 января 2024, 13:51

Фото: istockphoto / cyano66

Двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае.
В городе Лесосибирск Красноярского края двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизоров и погибла, передает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 1 января. Ребенок попросила маму налить сока, в тот момент, когда мама вышла из комнаты, на ребенка упал телевизор.
Женщина вызвала скорую помощь, они пытались спасти пострадавшую, но от удара девочка скончалась.

Подобный инцидент произошел в прошлом месяце в Приозерске. Телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Читайте также:

Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским.

Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио.

Москвичка зарезала сожителя в Новый год.
#ребёнок
#трагедия
#помощь
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским
02 января 2024, 13:31

Фото: istockphoto / AlexLinch

Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по сотрудникам полиции и медикам скорой помощи.
Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы успокоить фигуранта. Ранение привело к летальному исходу, передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Вечером 1 января жители дома по улице Молодежная в поселке Жешарт позвонили в полицию, и заявили, что сосед вытащил женщину в подъезд и ударил ее ножом в живот. На место также вызвали скорую помощь.

Уточняется, что нападавший не подпускал медицинских работников к пострадавшей, а когда прибыла полиция, мужчина открыл по ним стрельбу.
После этого сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в сторону преступника. Мужчина свалился на землю и умер.

Читайте также:

Москвичка зарезала сожителя в Новый год.

На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека.
#нападение
#подъезд
#стрельба
#мужчина
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
Киодо: борт JAL в Токио мог загореться после столкновения с другим самолетом
02 января 2024, 13:03

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Лайнер японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает агентство Киодо.
По информации источника, создан экстренный штаб по сбору данных после случившегося инцидента в аэропорту Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.

Читайте также:

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
#самолет
#пожар
#человек
#авиакомпания
#авиакомпании
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио
02 января 2024, 12:52

Фото: iStock/Diy1

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту самолета.
Как сообщают источники, лайнер полностью выгорел. Пассажиров чудом удалось спасти. Отмечается, что береговая охрана Японии подтвердила столкновение ее военно-транспортного судна с пассажирским авиалайнером компании JAL при посадке в Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Читайте также:

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение
#самолет
#пожар
#столкновение
#охрана
#авиа происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке
NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио
02 января 2024, 12:43

Фото: iStock/Sitikka

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что на борту самолета находились порядка 400 человек, их эвакуировали. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково загорелся Боинг 777 авиакомпании Emirates, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты. По предварительной информации, у воздушного судна воспламенился двигатель. Пассажиры были эвакуированы.

Читайте также:

В аэропорту Пулково загорелся самолет, летевший в Арабские Эмираты

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение
#самолет
#нападение
#пожар
#человек
#авиакомпании
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичка зарезала сожителя в Новый год
02 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto / sanchairat

Москвичка зарезала сожителя во время празднования Нового года и распития спиртных напитков.
35-летняя москвичка напала на своего сожителя в Новый год. Тело мужчины обнаружили в квартире на улице Шипиловская, передает московская прокуратура.

Уточняется, что женщина ударила пострадавшего ножом в шею во время совместного распития алкоголя. Нападавшую задержали, она призналась в содеянном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина напали с ножом на станции метро Курская. ​Отметим, что пострадавши удалось сбежать и не допустить трагедии.

Читайте также:

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса.

Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе.

Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка.
#уголовное нападение
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса
Минобороны РФ: В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса
02 января 2024, 11:31

Vladimir Zapletin

Сегодня, 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал. В результате схода боеприпаса над населенным пунктом Петропавловка повреждения получили шесть строений.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники комиссии для оценки характера повреждений, а также оказания помощи в восстановлении домов, получивших повреждения.

Ранее сообщалось, ​что повреждение домов в Белгороде произошло из-за аварийного отделения авиационного боеприпаса с борта самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Читайте также:

Баранец оценил инцидент с нештатным сходом боеприпаса с Су-34 в Белгороде

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
#проверка
#сотрудники
#минобороны рф
#снаряд
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе
02 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto / conejota

В турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы, передает телеканал AHaber.
Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в Малатью. Водитель потерял управление из-за гололеда, после чего автомобиль занесло и перевернуло на бок. После этого в него врезался ехавший в попутном направлении грузовик, водитель которого не заметил препятствие из-за плохой видимости.

Водитель автобуса и 36 пассажиров с различными повреждениями были доставлены в больницы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.

Читайте также:

На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.

Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек.

Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка.
#автобус
#грузовик
#водитель
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф