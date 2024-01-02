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Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре в Челябинской области.
Пятилетний мальчик проломил теменную кость пультом от телевизора четырехмесячной сестре в Челябинской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Медведевка. Как заявила 22-летняя мать детей, сын случайно ударил сестру пультом, в этот момент в комнате никого больше не было.
Ранее сообщали, что двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае. Уточняется, что мама вышла из комнаты, в этот момент на ребенка упал комод с телевизором. Врачи не смоги спасти девочку.
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Дана Игумнова