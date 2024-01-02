В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту

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Лайнер японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает агентство Киодо.
По информации источника, создан экстренный штаб по сбору данных после случившегося инцидента в аэропорту Токио.
Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.
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Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Екатерина Коршунова