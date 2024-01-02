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В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту

Киодо: борт JAL в Токио мог загореться после столкновения с другим самолетом
02 января 2024, 13:03
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Лайнер японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает агентство Киодо.
По информации источника, создан экстренный штаб по сбору данных после случившегося инцидента в аэропорту Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.


Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.

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Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио
02 января 2024, 12:52

Фото: iStock/Diy1

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту самолета.
Как сообщают источники, лайнер полностью выгорел. Пассажиров чудом удалось спасти. Отмечается, что береговая охрана Японии подтвердила столкновение ее военно-транспортного судна с пассажирским авиалайнером компании JAL при посадке в Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке
NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио
02 января 2024, 12:43

Фото: iStock/Sitikka

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что на борту самолета находились порядка 400 человек, их эвакуировали. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково загорелся Боинг 777 авиакомпании Emirates, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты. По предварительной информации, у воздушного судна воспламенился двигатель. Пассажиры были эвакуированы.

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#пожар
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Москвичка зарезала сожителя в Новый год
02 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto / sanchairat

Москвичка зарезала сожителя во время празднования Нового года и распития спиртных напитков.
35-летняя москвичка напала на своего сожителя в Новый год. Тело мужчины обнаружили в квартире на улице Шипиловская, передает московская прокуратура.

Уточняется, что женщина ударила пострадавшего ножом в шею во время совместного распития алкоголя. Нападавшую задержали, она призналась в содеянном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина напали с ножом на станции метро Курская. ​Отметим, что пострадавши удалось сбежать и не допустить трагедии.

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#уголовное нападение
#москва
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В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса
Минобороны РФ: В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса
02 января 2024, 11:31

Vladimir Zapletin

Сегодня, 2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что никто не пострадал. В результате схода боеприпаса над населенным пунктом Петропавловка повреждения получили шесть строений.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работают сотрудники комиссии для оценки характера повреждений, а также оказания помощи в восстановлении домов, получивших повреждения.

Ранее сообщалось, ​что повреждение домов в Белгороде произошло из-за аварийного отделения авиационного боеприпаса с борта самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

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#снаряд
#самолет
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Четыре человека погибли в перевернувшемся в Турции автобусе
02 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto / conejota

В турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы, передает телеканал AHaber.
Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в Малатью. Водитель потерял управление из-за гололеда, после чего автомобиль занесло и перевернуло на бок. После этого в него врезался ехавший в попутном направлении грузовик, водитель которого не заметил препятствие из-за плохой видимости.

Водитель автобуса и 36 пассажиров с различными повреждениями были доставлены в больницы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.

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#автобус
#грузовик
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#дтп
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На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение
Baza: На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» напали с ножом
02 января 2024, 10:35

Фото: iStock/AlexLinch

На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина совершили нападение с ножом. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Отмечается, что нападение произошло на станции метро Курская. По предварительным данным, 32-летний гражданин России с ножом набросился на актеров.

Уточняется, что актеры сумели убежать и избежать трагедии. Причиной нападения мог стать конфликт. Когда на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, то преступник начал наносить себе увечья.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

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Житель Челябинска погиб из-за залетевшего в окно фейерверка
02 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

В Челябинске мужчина скончался при пожаре, об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной пожара стал залетевший в окно фейерверк. Инцидент произошел в ночь на 1 января в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Воровского.

По словам соседей, фейерверк залетел в окно комнаты, в которой находился мужчина. Он не смог выбраться, надышался едким дымом и погиб.

Уточняется, что возгорание произошло в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. В результате пожара в квартире полностью выгорела кухня и комната, а также пропало электричество. Соседние квартиры наполнены едким дымом.

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#мужчина
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На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение
Yonhap: в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена
02 января 2024, 10:08

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Южной Корее напали на председателя оппозиционной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что нападение произошло во время массового мероприятия в Пусане. По информации источника, неизвестный попросил у Ли Чжэ Мена автограф, после чего внезапно ударил его в шею ножом.

Оппозиционера доставили в медучреждение, в это время он находился в сознании. Нападавшего удалось задержать на месте преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря произошло покушение на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. . Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не пострадал.

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#южная корея
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Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек
02 января 2024, 09:28

Фото: istockphoto/cenkertekin

В Японии произошла серия разрушительных землетрясений. В префектуре Исикава, наиболее сильно пострадавшей от стихии, число жертв возросло до 30 человек.
Больше всего людей погибло в городе Вадзима — 15 человек. Ещё шестеро погибли в Судзу. Пятеро — в Нанао. Около 200 домов были охвачены пожаром, сообщает телеканал NHK. Некоторые не слишком надёжные постройки просто рухнули. Сообщается, что под развалинами 17 домов ещё могут находиться выжившие. Спасатели продолжают разбор завалов.

В регион направлены силы самообороны Японии для помощи местным экстренным службам. Спасатели и пожарные работают с полной нагрузкой. Напомним, магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.

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