В Мытищах мастиф насмерть загрыз домработницу

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В Мытищах женщина погибла от укусов собаки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности 49-летней женщине. Трагедия произошла на участке частного домовладения в селе Марфино городского округа Мытищи. Предварительно установлено, что собака породы мастиф набросилась на домработницу, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась», – говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.
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