«Мы это хорошо знаем»: Во Франции ответили, чем закончатся удары США и ЦАХАЛ по Ирану

28 февраля 2026, 19:26

Политик Филиппо: удары США и ЦАХАЛ по Ирану кончатся в перспективе катастрофой

Фото: istockphoto/Zeferli

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что возможные действия Израиля и США против Ирана могут привести к непредсказуемым последствиям.





Ранее в субботу, по сообщениям, ЦАХАЛ нанесла по Ирану превентивный удар. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Ирана, заявив, что ее цель — защитить американцев путем устранения «угрозы», исходящей от иранских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал кампанию «Рык льва», а в Пентагоне — «Эпичная ярость».





«Превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» — написал Филиппо.