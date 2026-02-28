Путин посовещался с членами Совбеза по ситуации с Ираном
Владимир Путин в режиме видеосвязи обсудил обстановку вокруг Ирана с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание прошло в закрытом формате. Ранее сегодня США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, в том числе в Тегеране. При этом, как отмечается, еще на прошлой неделе Вашингтон вел с Тегераном переговоры по «ядерному досье». В ответ Иран нанес удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В МИД России действия США и Израиля назвали безрассудными и призвали немедленно вернуть ситуацию в русло дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил, по его словам, ничем не спровоцированное вооруженное нападение и подчеркнул готовность Москвы содействовать урегулированию, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.
Перед этим выросло число погибших при бомбежке иранских школьниц.
