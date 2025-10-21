Женщина скрытно похоронила мать во дворе ради ее пенсии свыше 400 тысяч рублей

21 октября 2025, 06:37

В Израиле дочь закопала останки 94-летней матери во дворе, чтобы получать ее пенсию

Фото: iStock/Irik Bikmukhametov

В Израиле 64-летняя женщина скрыла смерть своей 93-летней матери, чтобы продолжать получать ее пенсионные выплаты. Об этом пишет издание The Times of Israel.





Пожилая женщина, пережившая Холокост, скончалась еще в 2023 году. Вместо того чтобы сообщить о ее смерти, дочь вместе с семьей захоронила тело в глубокой яме во дворе своего дома. Перед погребением останки погибшей хранились в старом морозильнике для мороженого.



