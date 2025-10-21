Женщина скрытно похоронила мать во дворе ради ее пенсии свыше 400 тысяч рублей
В Израиле 64-летняя женщина скрыла смерть своей 93-летней матери, чтобы продолжать получать ее пенсионные выплаты. Об этом пишет издание The Times of Israel.
Пожилая женщина, пережившая Холокост, скончалась еще в 2023 году. Вместо того чтобы сообщить о ее смерти, дочь вместе с семьей захоронила тело в глубокой яме во дворе своего дома. Перед погребением останки погибшей хранились в старом морозильнике для мороженого.
Преступница в течение полутора лет незаконно получала ежемесячные выплаты на общую сумму 18 тысяч шекелей (около 443 тысяч рублей), включавшие пособия из Германии. Во время расследования она давала противоречивые показания о места захоронения своей матери.
Партнер обвиняемой, также арестованный по этому делу, свел счеты с жизнью после того, как полиция раскрыла его роль в преступлении.
В настоящее время против дочери покойной продолжаются уголовные разбирательства по статьям о мошенничестве и воспрепятствовании правосудию.