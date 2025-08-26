«Депутатский разбор»: В российском регионе чиновника обвиняют в вырванных ногтях

26 августа 2025, 11:28

В Челябинской области глава гордумы и депутат устроили драку из-за телефона

Фото: Istock/lolostock

В Верхнем Уфалее Челябинской области произошёл инцидент между председателем городской Думы и депутатом Фаиной Совиной. Информация о конфликте была распространена в Telegram-канале Ural Mash.