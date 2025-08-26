«Депутатский разбор»: В российском регионе чиновника обвиняют в вырванных ногтях
В Верхнем Уфалее Челябинской области произошёл инцидент между председателем городской Думы и депутатом Фаиной Совиной. Информация о конфликте была распространена в Telegram-канале Ural Mash.
Со слов Совиной, инцидент случился у стройплощадки в рабочее время. Она утверждает, что председатель толкнул её и забрал мобильный телефон, когда она попыталась его снять. Депутат добавила, что в результате случившегося у неё были вырваны ногти.
Председатель Думы в свою очередь представил иную версию событий. По его словам, инцидент произошёл в тот момент, когда он справлял нужду. Он заявил, что Совина первой начала кричать и наносить ему царапины. Телефон был отобран с целью последующей передачи супругу женщины, с которым, по словам мужчины, он дружен. Обе стороны направили заявления в правоохранительные органы для проведения проверки по факту произошедшего.
Читайте также: