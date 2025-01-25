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Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии

МВД: в КРЧ шесть человек не встали во время гимна РФ на спортивном мероприятии
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Шесть жителей Карачаево-Черкесии целенаправленно не встали во время гимна России на спортивном мероприятии. Сотрудники полиции составили в отношении них административные протоколы, сообщила пресс-служба МВД РФ по КЧР.


Отмечается, что во время проведения спортивных соревнований были выявлены факты, когда участники намеренно не встали во время исполнения российского гимна. В отношении шести участников составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России.

Кроме того, с правонарушителями была проведена разъяснительная беседа, чтобы подобные случаи не допускались в будущем.

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В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
25 января 2025, 20:44

Фото: iStock/ OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге при попытке скрыться от преследования ГАИ ночью бизнесмен на Mercedes въехал в перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре города и пробил ограждение, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Телеграм-канале.
Представители ведомства отметили, что примерно в два часа ночи в субботу работники ГАИ предприняли попытку остановить Mercedes на Дворцовом проезде, но водитель не совершил остановку.

«Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений. Там же нарушитель и был задержан сотрудниками ДПС. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина», — обратила внимание пресс-служба ГУМВД.


Как рассказали в правоохранительных органах, от задержанного исходил резкий запах спиртного, при этом он отказался от медосвидетельствования, он получил соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В ведомстве подчеркнули, что водителя лишат прав сроком до двух лет. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку.

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В Волгограде во время пожара умерли бабушка и двое детей
25 января 2025, 20:00

Фото: iStock/ photovs

После смерти двух детей и пенсионерки в результате пожара в квартире в Волгограде возбудили уголовное дело, сообщалось в Tелеграм-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что с того же адреса в тяжелом состоянии госпитализировали еще одного несовершеннолетнего. У мальчика 2020 года рождения выявили признаки отравления продуктами горения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следственного управления СК РФ по региону, очаг возгорания был в детской комнате.

Пожар тушили 22 сотрудника МЧС, было задействовано 9 единиц спецтехники, подчеркивала пресс-служба МЧС России.

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В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
25 января 2025, 19:42

Фото: iStock/Rainer Puster

Блогера Дану Орманбаеву, которая оскорбила русскоязычную жительницу Казахстана, объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты, пишет ТАСС.
Отмечается, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело и судом заочно санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Также подозреваемая была объявлена в международный розыск.

По данным государственных СМИ, в настоящее время Орманбаева находится за границей.

В апреле прошлого года жительница Алма-Аты подала заявление об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны Орманбаевой. К сообщению были приложены скриншоты переписки, в которой блогер в нецензурной форме упоминает национальность пострадавшей и угрожает убить её.

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В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице
NEWS.ru: в Твери избитая школьниками второклассница попала в больницу
25 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto/shironosov

В Твери ученица второго класса школы №43 попала в больницу, со следами ушибов на лице и теле, жалобами на головную боль и тошноту ее увезли на скорой помощи. Как сообщила тетя ребенка Наталья в беседе с NEWS.ru, девочку избили ее одноклассники.
«После уроков племянница должна была закрыть кабинет, в котором убирались — дежурили — это нормальная практика для школы. Одноклассники-мальчики ее избили. Причины нам неизвестны. Толкнули, повалили на пол и несколько минут избивали. Врачи позже сказали нам, что, судя по травмам, это была точно не драка, а именно жестокое избиение. Это страшно, когда девочку ногами по лицу избивают», — рассказала собеседница NEWS.ru.
Наталья отметила, что сейчас школьница находится под наблюдением медиков, пребывает в состоянии шока и практически не разговаривает. Семья девочки уже написала заявление в полицию по факту случившегося.
«Похожие случаи уже были в классе, но настолько сильно еще не избивали, насколько нам известно», — добавила она.
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В Подмосковье пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи
25 января 2025, 12:58

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для лечения его матери. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий. По ее словам, мужчина избил фельдшера, а после запер его в квартире, пока не приехала полиция.
«Из публикации следует, что сегодня ночью в квартире в городе Ногинске местный житель в состоянии алкогольного опьянения беспричинно набросился на фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл по адресу для оказания медицинской помощи его матери», — отметила Врадий в беседе с АГН «Москва».
Похожий инцидент в то же время произошел в кемеровском Прокопьевске. Как сообщает «Сiбдепо», росгвардейцам пришлось помогать медикам «пробиваться» к своему пациенту через агрессивную соседку.
«По предварительной информации, бригада медиков прибыла к частному дому для оказания помощи мужчине, которому стало плохо. Когда медицинские работники повели пациента в машину, соседка, с которой горожанин выпивал, стала вести себя агрессивно. Женщина устроила конфликт с медиками, препятствуя оказанию помощи», — приводят в издании заявление региональной Росгвардии.
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В подмосковном Лефортово из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов
25 января 2025, 12:07

Фото: istockphoto/grafoto

В Юго-Восточном административном округе города Москвы в районе Лефортово произошёл пожар. Загорелось общежитие на Старообрядческой улице.
Об инциденте в своём телеграм-канале сообщило информационное агентство «Москва». Как рассказали очевидцы, дым внезапно повалил из окон на четвёртом этаже здания. Порядка 40 человек самостоятельно покинули здание, остальным помогли
эвакуироваться подъехавшие спасатели.

Как сообщили сотрудники МЧС, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Горела мебель и личные вещи жильцов одной из комнат общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколько дней назад на Волоколамском шоссе в Клину тушили пожар на складе. Причина возгорания – короткое замыкание проводки. Склад был введен в эксплуатацию 31 мая 2024 года, в нем были установлены противопожарные системы. На пожаре работали более 400 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

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МЧС: В Севастополе введён режим ЧС федерального масштаба из-за крушения танкеров
25 января 2025, 08:55

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причина — крушение двух танкеров в Керченском проливе Чёрного моря и последовавшие затем выбросы мазута.
Об этом накануне, в пятницу 24 января, сообщила пресс-служба МЧС России. Такое решение было принято на специальном заседании правительственной комиссии под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. Комиссия была созвана после соответствующего обращения губернатора Севастополя Михаила Развожаева. По итогам заседания город был признан территорией чрезвычайной ситуации федерального характера.

По словам главы МЧС, такое решение позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий экологической катастрофы. Кроме того, из резервного фонда РФ будет направлена дополнительная финансовая помощь пострадавшему субъекту страны, заключил Куренков.

По последним данным, на текущий момент в Севастополе собрано вывезено 403,62 тонны загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.

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В Екатеринбурге на тренера возбудили 33 уголовных дела за сексуальное насилие над ученицей
URA.RU: тренер из Екатеринбурга ответит за 33 случая совращения школьницы
25 января 2025, 06:14

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В отношении тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга возбуждены уголовные дела за 33 случая сексуального совращения своей ученицы. Об этом пишут в URA.RU со ссылкой на источник.
«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признает. Он задержан, и сейчас за решеткой», — рассказал источник издания.

При этом в местном СКР отказались от комментариев по данному делу. В материалах следствия указывается, что тренер домогался до своей воспитанницы в период с 2021 по 2023 годы. В это время подростку было 12-14 лет. Как рассказала сама девочка, тренер домогался до нее в разных регионах России во время соревнований. В общей сложности на спортсмена завели 33 уголовных дела.

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Detik: на Бали задержан основатель «русской деревни» Андре Фрей
25 января 2025, 02:47

Фото: iStock/YakobchukOlena

На острове Бали в Индонезии задержали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня», Андре Фрея. Об этом сообщает портал Detik.
«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил причину ареста генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

В обвинении указывается, что 25 ноября прошлого года в полицию поступила жалоба от местных жителей. В ней говорилось о переделывании Фреем сельскохозяйственных земель под коммерческую недвижимость, на что у него не имелось разрешения. В издании отметили, что у Фрея имеется паспорт гражданина Германии.

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