Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии

В подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для лечения его матери. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий. По ее словам, мужчина избил фельдшера, а после запер его в квартире, пока не приехала полиция.