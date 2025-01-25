Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии

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Шесть жителей Карачаево-Черкесии целенаправленно не встали во время гимна России на спортивном мероприятии. Сотрудники полиции составили в отношении них административные протоколы, сообщила пресс-служба МВД РФ по КЧР.
Отмечается, что во время проведения спортивных соревнований были выявлены факты, когда участники намеренно не встали во время исполнения российского гимна. В отношении шести участников составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России.
Кроме того, с правонарушителями была проведена разъяснительная беседа, чтобы подобные случаи не допускались в будущем.
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Анастасия Чинкова