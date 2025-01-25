В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера

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Блогера Дану Орманбаеву, которая оскорбила русскоязычную жительницу Казахстана, объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты, пишет ТАСС.
Отмечается, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело и судом заочно санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Также подозреваемая была объявлена в международный розыск.
По данным государственных СМИ, в настоящее время Орманбаева находится за границей.
В апреле прошлого года жительница Алма-Аты подала заявление об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны Орманбаевой. К сообщению были приложены скриншоты переписки, в которой блогер в нецензурной форме упоминает национальность пострадавшей и угрожает убить её.
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По данным государственных СМИ, в настоящее время Орманбаева находится за границей.
В апреле прошлого года жительница Алма-Аты подала заявление об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны Орманбаевой. К сообщению были приложены скриншоты переписки, в которой блогер в нецензурной форме упоминает национальность пострадавшей и угрожает убить её.
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Анастасия Чинкова