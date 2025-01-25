В Екатеринбурге на тренера возбудили 33 уголовных дела за сексуальное насилие над ученицей

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В отношении тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга возбуждены уголовные дела за 33 случая сексуального совращения своей ученицы. Об этом пишут в URA.RU со ссылкой на источник.
«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признает. Он задержан, и сейчас за решеткой», — рассказал источник издания.
При этом в местном СКР отказались от комментариев по данному делу. В материалах следствия указывается, что тренер домогался до своей воспитанницы в период с 2021 по 2023 годы. В это время подростку было 12-14 лет. Как рассказала сама девочка, тренер домогался до нее в разных регионах России во время соревнований. В общей сложности на спортсмена завели 33 уголовных дела.
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