Полиция ФРГ назвала причину пожара на колесе обозрения

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Причиной пожара на колесе обозрения в Саксонии стало воспламенение вещества, находящегося под аттракционом. Об этом сообщается на странице полиции федеральной земли Германии в социальной сети X.
«После работы следователя по причинам пожара доступна предварительная оценка. Изначально неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку», – заявили сотрудники правоохранительных органов.
По данным газеты Bild, под колесом обозрения лежали коврики, которые могли загореться от выброшенной сигареты, фейерверка или зажигательного устройства.
Напомним, инцидент произошел на фестивале в городе Лейпциг. Во время празднования загорелись две кабинки с людьми внутри. По данным Немецкого Красного Креста, два человека получили серьезные травмы и в настоящее время находятся в больнице. В общей сложности пострадали 65 человек.
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Александр Климов