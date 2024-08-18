При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек, 16 в больнице

Фото: iStock/heckepics
Число пострадавших от пожара на колесе обозрения в немецком Лейпциге выросло до 65 человек, 16 из них оказались в больнице. Об этом сообщает DPA со ссылкой на полицию Германии. Среди госпитализированных четверо с ожогами и один с травмами от падения, указано в материале.
«Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция», — говорится в сообщении.По данным издания, никому из 65 пострадавших сейчас ничего не угрожает.
Пожар произошел накануне вечером, 17 августа, во время фестиваля «Хайфилд» недалеко от Лейпцига. Сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, затем огонь перекинулся на другую. Причина возгорания устанавливается, идет расследование.
Читайте также:
У немецкого Лейпцига загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек
В Хорватии разыскивают трех украинцев, сжёгших 35 яхт в порту Медулина
В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла
Данил Пономарев