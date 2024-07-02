В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 июля, от падения дерева во время урагана погибла женщина. Как сообщает МЧС России, несчастный случай произошел на проспекте Гагарина, вместе с тем в городе пострадали ребенок и женщина, десять автомобилей повреждены.