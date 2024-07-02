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В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла

02 июля 2024, 09:32
Фото: istockphoto / heckepics

Фото: istockphoto / heckepics

В Саратовской области россиянка сорвалась с колеса обозрения в городском парке.
Инцидент произошёл в городском парке Энгельса. По словам очевидцев, россиянка совершила четыре круга на колесе обозрения и упала. Об этом сообщила «Российская газета».

«Женщина получила серьёзные травмы. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались её реанимировать, но, к сожалению, спасти её не удалось. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. Специалисты соответствующих ведомств выясняют обстоятельства произошедшего», — рассказали в издании.



Ранее в Нальчике произошла похожая ситуация: из-за остановки аттракциона на нём застряли 13 человек. По предварительным данным, причиной остановки стали технические неполадки. Всех гостей парка, оказавшихся на карусели, спасатели оперативно сняли. Во время инцидента никто не пострадал.

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#медики
#происшествия
#аттракционы
В квартире Подольска газовый баллон разорвался из-за аномальной жары
02 июля 2024, 09:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв в квартире подмосковного Подольска произошёл из-за туристического баллона, который накалился на аномальной жаре, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний житель Подольска отправился отдыхать в Краснодарский край, оставив на балконе своей квартиры туристический газовый баллон. Он накалился на жуткой аномальной жаре и разорвался.

К счастью, возгорания после взрыва не последовало, однако в квартире всё же выбило окна. Хозяин туристического набора узнал о случившемся, когда отдыха на пляже.

Напомним, ранее взрыв в квартире устроил житель Казани, который гнал самогон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#подмосковье
#жара
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В Приморье возбудили уголовное дело на чиновников, создавших ОПГ
02 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, которого подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ), об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК по Приморскому краю.
Как удалось установить следствию, в ОПГ Ковальчука входили: бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Приморском крае (ТУ Росимущество) Денис Горовчук, а также Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко, Игорь Ивченко и другие.

Выяснилось, что Ковальчук производил незаконные махинации с имуществом. Он присваивал себе подлежащие уничтожению объекты, а затем продавал их на вторичном рынке. В настоящий момент установлены шесть преступных эпизодов.

В настоящий момент трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей.

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#уголовное дело
#мошенничество
#приморский край
#следственный комитет
#имущество
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Опубликованы кадры возгорания строительного крана в Москве
02 июля 2024, 08:28

Фото: iStock/goncharovaia

На Выборгской улице в Москве вспыхнул строительный кран, кадры случившегося публикует Telegram-канал MSK1.RU.
По информации СМИ, искры от воспламенившегося строительного крана падают на расположенную рядом дизельную станцию, прибывшие на место происшествия пожарные запросили дополнительные силы.
Как сообщили в столичной МЧС, людей внутри горящего крана нет. В настоящий момент спасательные службы ликвидируют возгорание.

Ранее пожар в столице вспыхнул на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы. О чёрных клубах дыма вокруг церкви сообщили очевидцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#москва
#стройки
#мчс
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Переживший покушение в Киеве журналист Садыков скончался
02 июля 2024, 08:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался, об этом сообщила его супруга Наталья на своей странице в социальной сети.
Напомним, 18 июня В Киеве группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились Айдос и Наталья. Установить личности стрелков пока что не удалось, однако в покушении подозреваются двое граждан Казахстана.

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с московским — ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — написала супруга журналиста.

Садыков являлся оппозиционером и находился на Украине в статусе беженца.

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#смерть
#журналист
#киев
#казахстан
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В ФРГ полиция задержала мужчину, отрезавшего пожилому родственнику пенис
Spiegel: немец отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся
02 июля 2024, 07:46

Фото: iStock/tiero

В Германии мужчина, по неизвестным причинам, отрезал пожилому родственнику половые органы и скрылся. Об этом сообщает Spiegel.
66-летнего мужчину обнаружили в его доме в тяжелом состоянии сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что ночью соседи услышали постоянный лай собаки в доме пенсионера и вызвали полицию.

Согласно информации источника, на месте происшествия не было найдено ни орудия преступления, ни отсеченных половых органов. Подозреваемого допросили и задержали. Преступнику предъявлены обвинения в тяжком ущербе здоровью и попытке убийства.

Ранее сообщалось, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке.

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#мужчина
#происшествия
#полиция
#германия
#преступление
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При урагане в Петербурге от падения дерева погибла женщина, еще двое пострадали
02 июля 2024, 00:59

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 июля, от падения дерева во время урагана погибла женщина. Как сообщает МЧС России, несчастный случай произошел на проспекте Гагарина, вместе с тем в городе пострадали ребенок и женщина, десять автомобилей повреждены.
В ведомстве отметили, что городские спасатели выезжали 71 раз на вызовы из-за непогоды. В подавляющем большинстве случаев это были жалобы на упавшие деревья или угрозу их падения, только 4 раза обрушились металлические конструкции.

Напомним, также во время сегодняшнего урагана в Петербурге рухнул башенный кран. Строительная техника рухнула из-за штормового ветра в Невском районе. Судя по видео, после того как тяжеловесную конструкцию повалило, район озарило яркой вспышкой. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.

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#спасатели
#деревья
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#жалобы
#чп
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Главу белорусской экстремисткой группировки по вербовке боевиков разыскивает МВД РФ
МВД РФ разыскивает главу группировки по вербовке боевиков «Погоня» Прокопьева
01 июля 2024, 22:32

Фото: istock/TheaDesign

МВД РФ объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующей белорусской экстремисткой группировки «Погоня» Вадима Прокопьева. Формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием боевиков, сообщают РИА Новости. Для этих задач «Погоня» привлекала иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы МВД.
«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», – указано в базе розыска МВД РФ. При этом уголовная статья, по которой разыскивается глава группировки, не сообщается.
По данным издания, вместо с карточкой Вадима Прокопьева в базе МВД есть еще одна – на имя другого организатора «Погони» Валерия Сахащика.

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#ук
#рф
#розыск
#полиция
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В Москве пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — видео
01 июля 2024, 22:03

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

О черном дыме от возгорания на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сообщения очевидцев. Уточняется, что полчаса назад люди увидели черное задымление от церкви в Крылатском.
По предварительной информации, горит постройка рядом с храмом. Пламя перешло на деревья. Информация о пострадавших не сообщается. На место выехали спасатели.
Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Источник информировал о пожаре в квартире на девятом этаже шестнадцатиэтажки. Очевидцы также говорили о выбегающих из дома людях.

Данных о пострадавших и о том, находился ли кто-то в горящей квартире, не было.

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#россия
#москва
#пожар
#мчс
#церковь
#храм
#новости
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Башенный кран рухнул из-за штормового ветра на стройке в Невском районе Санкт-Петербурга
Штормовой ветер повалил башенный кран на стройплощадке в Санкт-Петербурге
01 июля 2024, 21:36

Фото: iStock/goncharovaia

В Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил башенный кран на одной из стройплощадок в Невском районе. Строительная техника рухнула из-за непогоды этим вечером, 1 июля, сообщает SHOT.
На кадрах видно, как сильный ветер, накрывший город, валит один из двух башенных кранов. Тяжеловесная конструкция падает вниз, после чего район озаряет яркая вспышка. По словам очевидцев, ЧП произошло на стройке возле проспекта Большевиков, где строится очередной многоквартирный дом.



В сообщении отмечается, что северную столицу накрыл сильный ливень и штормовой ветер с порывами до 31 м/с. В городе падают деревья, срываются остановочные павильоны. Аэропорт Пулково на время перестал принимать самолеты, рейсы перенаправляют на запасные площадки.

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