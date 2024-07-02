В Энгельсе женщина упала с колеса обозрения и погибла

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В Саратовской области россиянка сорвалась с колеса обозрения в городском парке.
Инцидент произошёл в городском парке Энгельса. По словам очевидцев, россиянка совершила четыре круга на колесе обозрения и упала. Об этом сообщила «Российская газета».
Ранее в Нальчике произошла похожая ситуация: из-за остановки аттракциона на нём застряли 13 человек. По предварительным данным, причиной остановки стали технические неполадки. Всех гостей парка, оказавшихся на карусели, спасатели оперативно сняли. Во время инцидента никто не пострадал.
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«Женщина получила серьёзные травмы. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались её реанимировать, но, к сожалению, спасти её не удалось. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. Специалисты соответствующих ведомств выясняют обстоятельства произошедшего», — рассказали в издании.
Ранее в Нальчике произошла похожая ситуация: из-за остановки аттракциона на нём застряли 13 человек. По предварительным данным, причиной остановки стали технические неполадки. Всех гостей парка, оказавшихся на карусели, спасатели оперативно сняли. Во время инцидента никто не пострадал.
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Мира Полтева