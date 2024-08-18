У немецкого Лейпцига загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек

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В районе немецкого Лейпцига во время ежегодного музыкального фестиваля «Highfield» загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает газета Bild. Среди пострадавших — четверо полицейских, указано в статье.
По информации издания, пожар начался около 21:13 (22:13 по мск), когда сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, а затем огонь перекинулся на другую.
По данным немецкого Красного Креста, не менее двух посетителей фестиваля получили тяжелые травмы, и все еще находятся в больнице.
Причины возникновения пожара все еще устанавливаются, возгорание ликвидировали.
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«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — приводят в газете слова представителя местной полиции.
По данным немецкого Красного Креста, не менее двух посетителей фестиваля получили тяжелые травмы, и все еще находятся в больнице.
Причины возникновения пожара все еще устанавливаются, возгорание ликвидировали.
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Данил Пономарев