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У немецкого Лейпцига загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек

18 августа 2024, 01:48
Фото: iStock/Clayton Piatt

Фото: iStock/Clayton Piatt

В районе немецкого Лейпцига во время ежегодного музыкального фестиваля «Highfield» загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает газета Bild. Среди пострадавших — четверо полицейских, указано в статье.
По информации издания, пожар начался около 21:13 (22:13 по мск), когда сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, а затем огонь перекинулся на другую.
«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — приводят в газете слова представителя местной полиции.


По данным немецкого Красного Креста, не менее двух посетителей фестиваля получили тяжелые травмы, и все еще находятся в больнице.

Причины возникновения пожара все еще устанавливаются, возгорание ликвидировали.

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#аттракцион
#германия
Глава СКР Бастрыкин поручил доклад о деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста
Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста, вышвырнувшего женщину с ребенком
18 августа 2024, 01:41

Фото: сайт СК РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах драки между таксистом-мигрантом и выброшенными из машины матерью с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.

Подготовкой материалов расследования занимается исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко.

Инцидент произошел 29 июля. Выяснилось, что такси для гражданки с ребенком искала подруга. Женщина вышла во двор и не нашла машину, но в приложении включилось ожидание. Россиянка увидела это и сделала замечание водителю. Водитель стал кричать и оскорблять ее. Он утверждал, что причиной послужили неисправности навигатора. После конфликта женщина обратилась в травмпункт.

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#водитель
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На Камчатке ввели красный код авиационной опасности
В Камчатском крае в связи с извержением вулкана ввели красный код авиаопасности
18 августа 2024, 01:30

Фото: iStock/Oscar Diaz

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Красный код авиационной опасности означает, что извержение вулкана, которое приведет к выбросу большого количества вулканического пепла, неизбежно или уже происходит.

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркнули в институте.

Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось в ночь на 18 августа после землетрясения магнитудой 7,0 в Тихом океане в 108 км к востоку от столицы региона.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл подробности землетрясения. По его словам, в настоящее время у берегов Камчатки продолжается сильный афтершоковый процесс.

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#камчатка
#ран
#губернатор
#авиарейсы
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Пентагон: погиб летчик из США, член операции против «Исламского государства»*
18 августа 2024, 01:12

Фото: istockphoto.com/Phototreat

Американский летчик, который участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство»*, погиб в четверг, 15 августа, в результате неразглашаемого инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщается в заявлении Пентагона. Пилоту было 28 лет.
«Министерство обороны сегодня объявило о смерти летчика, который поддерживал операцию «Непоколебимая решимость» <…> Старший сержант Тристен Райт, 28 лет, из Палм-Бэй, Флорида, погиб 15 августа 2024 года в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, в не разглашаемом месте. Инцидент расследуется», — указано в сообщении.
Также отмечается, что летчик был приписан к авиабазе ВВС США в штате Нью-Мексико.

Ранее президент Франции Эммануэль Макро сообщал, что на востоке страны во время тренировочного полета два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale.

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*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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#макрон
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В Днепре подожгли машину военного
«Страна.ua»: в Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного
18 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/MukundaDe

В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Об инциденте информирует украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль. Также слышны звуки, похожие на хлопки. Как отмечается в публикации, это уже не первый подобный случай.

В начале августа Национальная полиция Украины заявила, что в этом году 68 человек были арестованы за поджоги автомобилей, принадлежащих военнослужащих национальной армии. По имеющимся данным, такие преступления наиболее распространены в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове.

До этого сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#поджог
#автомобиль
#военные
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Стала известна причина смерти племянника Михалкова
StarHit: племянник Никиты Михалкова умер во сне
18 августа 2024, 00:06

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца, сообщил журнал StarHit со ссылкой на бывшую супругу Ольгу Спиркину.
По данным издания, журналист умер во сне.

Другие родственники Кончаловского официального заявления не делали. Точная причина смерти племянника Михалкова неизвестна.

Ранее российский режиссер Никита Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры».

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#смерть
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#писатель
#культура
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Афтершоковые толчки фиксируют сейсмологи после землетрясения на Камчатке
Солодов: после землетрясения на Камчатке фиксируют афтершоковые толчки
17 августа 2024, 23:55

Фото: iStock/SteveCollender

После землетрясения магнитудой в 7 баллов на Камчатке сейсмологи фиксируют активные афтершоковые толчки, но по оценкам ученых вероятность сильных импульсов низкая. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
«Землетрясение в 7 баллов произошло на Камчатке. По сообщениям сейсмологов сейчас идет активный афтершоковый процесс, по оценкам ученых вероятность сильного толчка низкая», — написал глава региона.
Тех, кто обладает информацией о последствиях землетрясения, губернатор просит сообщать по номеру горячей линии, а нуждающихся в помощи — звонить по номеру 112.

Ранее местное отделение геофизической службы РАН сообщило, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане, его эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского и на 6 километрах в глубину.

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#губернатор
#ран
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#землетрясения
#камчатка
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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0
17 августа 2024, 23:22

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Информацию о землетрясении опубликовали на сайте регионального отделения геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина эпицентра составила 6 километров.

13 августа в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Тремя днями ранее в Охотском море, к востоку от побережья Сахалина, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился на глубине 408 километров.

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#камчатка
#землетрясение
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В США раскрыли детали нападения ВСУ на Курскую область
WSJ: при нападении на Курскую область ВСУ задействовали 10 тысяч бойцов
17 августа 2024, 23:21

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина перебросила 10 000 военных для наступления на Курскую область. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на оценки западных экспертов.
Согласно статье, в наступлении на Курскую область участвовали шесть тысяч бойцов, четыре тысячи взяли на себя вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка к операции началась в начале лета. Затем украинские беспилотники наносили удары по различным целям.

Первыми удар нанесли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены направленными США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.

Ранее на Западе заявили об участии НАТО в наступлении ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог профессор Гленн Дизен сообщил, что альянс участвовал в подготовке к наступлению.

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#украина
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#сша
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#военные
#дрон
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Жители поселка Курской области рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
Жители Глушково рассказали о разрушении ВСУ моста для осложнения эвакуации
17 августа 2024, 23:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жители поселка Глушковского района Курской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост, чтобы затруднить эвакуацию местных жителей, передает РИА Новости.
«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», – рассказала жительница поселка Глушково.

Ее муж сообщил, что ракеты пролетали буквально над их головами.

«Проезд еще возможен был. А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», – добавил местный житель.

Отмечается, что в связи высокой опасностью процесс эвакуации под контроль взяли военнослужащие.

Ранее украинская армия предприняла попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По данным Минобороны РФ, вечером в субботу 17 августа подразделения ПВО уничтожили украинский беспилотник над регионом.

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#курская область
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#военные
#бпла
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