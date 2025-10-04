Полиция ФРГ не смогла идентифицировать БПЛА

04 октября 2025, 14:43

Bild: Полиция ФРГ не идентифицировала замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Полиция Германии пока не смогла установить происхождение дронов, замеченных над аэропортом Мюнхена в ночь на субботу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.