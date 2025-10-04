Полиция ФРГ не смогла идентифицировать БПЛА
Полиция Германии пока не смогла установить происхождение дронов, замеченных над аэропортом Мюнхена в ночь на субботу. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Правоохранители отмечают, что один и тот же беспилотник заметили одновременно над северной и южной взлетно-посадочными полосами. При обнаружении каждый аппарат сразу же изменял курс и исчезал, поэтому их невозможно было опознать.
Представитель аэропорта Мюнхена Штефан Байер сообщил, что место старта дронов остается неизвестным и не стал отвечать на вопрос о том, какие шаги предпримут для выяснения их происхождения.
Ранее в сети появились кадры с беспилотниками, из‑за которых приостановили работу аэропорта. По сообщениям, аппараты были самолетного типа.
