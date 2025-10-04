Достижения.рф

В Белгороде приостановили работу три ТЦ из-за атак БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/NiseriN

До конца дня приостановил работу ряд торговых объектов в Белгороде из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



Временно закрываются ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».

Оповещение об угрозе БПЛА в регионе было в 7:44 (мск). Глава региона охарактеризовал произошедшее как массированную атаку на город и Белгородский район.

Ранее в Минобороны озвучили число сбитых БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Подробности в машем материале.

Никита Кротов

