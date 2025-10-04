Российские силы ПВО сбили 117 украинских БПЛА ночью 4 октября
Ночью субботы, 4 октября, силы ПВО России сбили 117 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в телеграм-канале.
Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область — над ней нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ. Еще 16 перехватили над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Республикой Крым, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской областью, четыре — над Калужской областью, по два — над Новгородской областью и акваторией Черного моря. Один вражеский дрон ликвидировали над Смоленской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
