В Минобороны озвучили число сбитых БПЛА ВСУ над Белгородской областью

04 октября 2025, 11:56

МО: ПВО России за 3 часа сбила 29 БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.