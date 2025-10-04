В Минобороны озвучили число сбитых БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атаки БПЛА отразили в интервале с 8:00 до 11:00 по московскому времени.
Также Минобороны сообщало, что в ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских БПЛА по всей территории РФ. Наибольшее число целей (27) зафиксировали в Брянской области.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году. Киев официально не подтверждал причастности, но в августе 2023 года советник главы украинского офиса Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Читайте также: