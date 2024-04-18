Полиция и следователи заинтересовались подростковой бандой, терроризирующей Железнодорожный

Фото: Istockphoto / igor_kell
В балашихинском микрорайоне Железнодорожный группа подростков вымогала деньги у школьника, а потом избила его родителей. Как выяснило РИА Новости, банда вымогателей действует уже несколько лет, держа в страхе местных жителей.
По данным агентства, вечером 6 апреля Виктору пришло голосовое сообщение от 14-летнего сына. Мальчик просил прислать деньги, иначе его побьют. При этом он скинул геолокацию: улица Поликахина в Железнодорожном. Родители отправились туда. Приехав на место, они увидели сына в окружении нескольких подростков.
К супругам подошёл молодой человек и представился Майором. Он общался агрессивно, но в вымогательстве денег не сознавался. Подошли ещё около 20 подростков и стали угрожать убийством.
Ольга стала их фотографировать и грозить обращением в полицию. Тогда подростки жестоко избили взрослых и разбежались. Семья написала заявление о вымогательстве и избиении.
Нападавших быстро нашли по сделанным фото. Как оказалось, уже несколько лет они состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Однако после избиения Ольги и её мужа возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Читайте также:
Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал её
На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера
В Британии девушка выпила воды и умерла
«От сына и его друзей требовали 2 тыс. рублей в течение получаса, иначе их фотографию выложат в какой-то подростковый чат. Кому-то из детей родные перевели 500 рублей, и двоих из компании отпустили, один сбежал. Остались наш ребёнок, его друг и четыре девочки», – рассказала РИА Новости мать школьника Ольга.
К супругам подошёл молодой человек и представился Майором. Он общался агрессивно, но в вымогательстве денег не сознавался. Подошли ещё около 20 подростков и стали угрожать убийством.
Ольга стала их фотографировать и грозить обращением в полицию. Тогда подростки жестоко избили взрослых и разбежались. Семья написала заявление о вымогательстве и избиении.
Нападавших быстро нашли по сделанным фото. Как оказалось, уже несколько лет они состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Полицейские объяснили, что на группировку в разное время поступало не менее 20 жалоб, но многие из страха забирали заявления. Среди детей ходят слухи, что у некоторых подростков – влиятельные родственники в полиции», – рассказала Ольга.Предполагаемых вымогателей вместе с родителями вызвали на допрос. Подростки заявили следователю, что друг друга почти не знают. Из доказательств у силовиков были только две видеозаписи драки, зафиксированной камерами видеонаблюдения с соседних зданий. Поэтому банде могли вменить только побои, что грозит лишь административной статьёй.
Однако после избиения Ольги и её мужа возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Обвиняемые уже сознались в преступлении, но не выдают тех, кто остался «за кадром». Расследование ведётся как по делу о вымогательства, так и по статье о хулиганстве», – пояснила Ольга.После того, как история получила огласку, другие пострадавшие от подростковой банды тоже начали подавать заявления в полицию, так что в деле могут появятся новые эпизоды и фигуранты.
Читайте также:
Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал её
На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера
В Британии девушка выпила воды и умерла
Лора Луганская