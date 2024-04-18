В Британии девушка выпила воды и умерла

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В Британии пациентка психиатрической клиники умерла из-за чрезмерного употребления воды. Об этом пишет газета The Guardian.
Произошло это в сентябре 2022 года. 28-летняя Лилиан Лукас работала медсестрой психиатрической больницы. Помимо этого, сама страдала расстройствами психики и последние годы лечилась в разных медучреждениях. В последний раз проходила лечение в частной клинике Cygnet в Кьюстоке, Северный Сомерсет.
Врачи нашли девушку без сознания в палате спустя несколько месяцев после начала лечения. Пациентку реанимировали, а после перевели в Бристольскую королевскую больницу. Там она умерла на следующий день. Лечащий врач Джеймс Макинтайр констатировал, что причиной смерти стал переизбыток потребленной воды. Он назвал это психогенной полидипсией. Психическое расстройство, которое вызывает неконтролируемое желание пить воду.
В суде родители умершей обвинили клинику в плохих условиях содержания их дочери. Отмечается, что незадолго до смерти ей прописали один антипсихотический препарат. Они считают, что именно он усугубил состояние их дочери.
Незадолго до смерти девушка жаловалась на тошноту от этих таблеток. Однако врачи ничего не предприняли. После этого у нее случился сердечный приступ.
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Врачи нашли девушку без сознания в палате спустя несколько месяцев после начала лечения. Пациентку реанимировали, а после перевели в Бристольскую королевскую больницу. Там она умерла на следующий день. Лечащий врач Джеймс Макинтайр констатировал, что причиной смерти стал переизбыток потребленной воды. Он назвал это психогенной полидипсией. Психическое расстройство, которое вызывает неконтролируемое желание пить воду.
В суде родители умершей обвинили клинику в плохих условиях содержания их дочери. Отмечается, что незадолго до смерти ей прописали один антипсихотический препарат. Они считают, что именно он усугубил состояние их дочери.
«Лили всегда боялась, что ей назначат именно его. Она знала о возможности серьезных побочных эффектов», — отметила ее мать.
Незадолго до смерти девушка жаловалась на тошноту от этих таблеток. Однако врачи ничего не предприняли. После этого у нее случился сердечный приступ.
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Дарья Осипова