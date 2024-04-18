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В Британии девушка выпила воды и умерла

В Великобритании девушка умерла в больнице из-за чрезмерного употребления воды
18 апреля 2024, 19:40
Фото: istock/sudok1

Фото: istock/sudok1

В Британии пациентка психиатрической клиники умерла из-за чрезмерного употребления воды. Об этом пишет газета The Guardian.
Произошло это в сентябре 2022 года. 28-летняя Лилиан Лукас работала медсестрой психиатрической больницы. Помимо этого, сама страдала расстройствами психики и последние годы лечилась в разных медучреждениях. В последний раз проходила лечение в частной клинике Cygnet в Кьюстоке, Северный Сомерсет.

Врачи нашли девушку без сознания в палате спустя несколько месяцев после начала лечения. Пациентку реанимировали, а после перевели в Бристольскую королевскую больницу. Там она умерла на следующий день. Лечащий врач Джеймс Макинтайр констатировал, что причиной смерти стал переизбыток потребленной воды. Он назвал это психогенной полидипсией. Психическое расстройство, которое вызывает неконтролируемое желание пить воду.



В суде родители умершей обвинили клинику в плохих условиях содержания их дочери. Отмечается, что незадолго до смерти ей прописали один антипсихотический препарат. Они считают, что именно он усугубил состояние их дочери.

«Лили всегда боялась, что ей назначат именно его. Она знала о возможности серьезных побочных эффектов», — отметила ее мать.

Незадолго до смерти девушка жаловалась на тошноту от этих таблеток. Однако врачи ничего не предприняли. После этого у нее случился сердечный приступ.

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Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание главы МЧС Чечни Цакаева
18 апреля 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание в Дагестане руководителя МЧС республики генерала Алихана Цакаева. Также он охарактеризовал действия силовиков на КПП как спектакль.
Чеченский лидер выразил возмущение тем фактом, что ряд лиц, которые, по его словам, уже установлены, пытались в грубой форме провести задержание Цакаева, который не совершил грубого нарушения, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». У генерала не было с собой служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Это и стало причиной «целого спектакля», разыгранного на КПП.

По словам главы Чечни, если бы Цакаев ехал в своём генеральском мундире, сотрудники поста даже «побоялись бы посмотреть» в его сторону. Именно поэтому полицейские, выяснив, что имеют дело с генералом, «трусливо разбежались», заключил Рамзмн Кадыров.

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Белорусские силовики задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
18 апреля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Белоруссии правоохранители задержали местного жителя. Он настойчиво пытался вступить в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы воевать против России.
Теперь ему грозит суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета союзного государства. По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки в Минской области намеревался стать наёмником в ВСУ. Отмечается, что с самого начала специальной военной операции он пристально следил за ходом боевых действий на Украине и искал возможность принять в них участие на стороне ВСУ.

В марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечён к административной ответственности. Затем он обратился в посольство Украины с просьбой принять его на службу в качестве добровольца военного ведомства, но ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.

После этого он написал в специальный чат-бот в Телеграм и дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, а также интересовался, как получить гражданство Украины. В качестве платы за получение гражданства его собеседник предлагал ему подрыв железнодорожных путей. Затем мужчина снова пытался пробраться на Украину, на этот раз через Польшу, и опять неудачно. Наконец его задержали сотрудники белорусского МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании». Фигурант заключён под стражу.

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#посольство
#белоруссия
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Суд до июня арестовал взорвавшего машину Прозорова украинского агента Головченко
18 апреля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Замоскворецкий районный суд арестовал украинского агента, взорвавшего машину бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко будет находиться под стражей до 12 июня.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт РИА Новости. Головченко вменяется в вину незаконный оборот взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также покушение на убийство общественно опасным способом.

Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. Под днище автомобиля экс-полковника СБУ было установлено безоболочное взрывное устройство. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. Действовавший по заданию украинских спецслужб исполнитель теракта Головченко был задержан 16 апреля.

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В Крыму силовики задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
18 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Diy1

В Крыму сотрудники силовых структур задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской группировки «Белая масть». Операция проводилась совместно органами МВД и ФСБ России.
Задержанные считают себя представителями праворадикального направления политики и открыто поддерживают киевский режим, сообщают «Известия». По месту жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Было изъято огнестрельное оружие, ножи, кастеты, а также экстремистская литература и самодельные плакаты с лозунгами в поддержку националистов с Украины и идеологов фашизма.

Кроме того, силовиками были обнаружены современные средства связи, при помощи которых задержанные распространяли материалы экстремистской и националистической направленности. В телефонах фигурантов была найдена переписка с командирами Вооружённых сил Украины (ВСУ), лидерами Русского добровольческого корпуса* и батальона «Азов»*. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных нескольких уголовных дел.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#мвд
#крым
#экстремизм
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В Подмосковье обнаружено тело мужчины без гениталий
18 апреля 2024, 17:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Волоколамском городском округе Московской области обнаружено тело мужчины на территории СНТ. Об этом сообщает издание «МК».
По информации издания, погибшим является 51-летний житель Москвы. Тело обнаружили вечером в среду. Отмечается, что мужчина был раздет, гениталии отсутствовали. По одной из версий, труп могли объесть бродячие собаки.

В настоящее время устанавливается причина смерти жителя Москвы.

Прежде сообщалось, что было найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
#смерть
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#мужчины
#подмосковье
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Умер режиссер Александр Пономарев
18 апреля 2024, 16:42

Фото: istock / tomertu

Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на йте Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Коллеги покойного артиста отметили его уникальную способность «слышать стиль и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».


Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.


В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.


Александр Пономарев является автором более 100 спектаклей. Его творчество известно не только в России, но и за рубежом. Режиссер также был руководителем театральной студии «Чет-нечет».

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#творчество
#режиссёр
#стиль
#смерть
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В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие
Shot: пистолет Макарова нашли в брошенной BMW
18 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пистолет Макарова нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что внутри автомобиля валялись пачка сигарет и презервативов. В машине был найден нож, которым совершено убийство 24-летнего Кирилла. На рукоятке — волк. Автомобиль нашли на Новороссийской улице, в двух километрах от места убийства.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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#мужчина
#удар
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Краснодарец получил семь лет колонии за покушение на госизмену
18 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Andrii Zorii

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Даниила Зинковского, покушавшегося на госизмену, пишет «Российская газета».
По данной Объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края, Зинковский выступает против специальной военной операции. Так, в сентябре 2022 года он позвонил по номеру телефона для желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Фигурант намеревался воевать против России.

Подсудимый был задержан, когда он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область. За ним следили сотрудники УФСБ России по региону.

На допросе Зинковский полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным. Он будет отбывать семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Пока приговор пока не вступил в силу.

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#краснодарский край
#суд
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Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК РФ: с 25-летним мужчиной расправился нелегально находящийся в РФ гражданин СНГ
18 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Motortion

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины из-за места на парковке в Москве, пишет «Лента.ру».
По данным столичного управления Следственного комитета России (СКР), — это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас он находится в розыске.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Как уточнили в управлении, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне преступник припарковал машину на тротуаре у подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал мужчине замечание. Между ними разгорелся конфликт, после чего убийца нанёс местному жителю смертельные ножевые ранения.

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#россия
#москва
#убийство
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