Таксист назвал россиян «пьющими свиньями» и вскоре записал видео с извинениями

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В Челябинске таксист назвал русский народ свиньями и поплатился за свои слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сообщается, что таксист во время поездки доказывал пассажирке, что русские люди пьют много алкоголя. Примечательно, что женщина не дала никакого повода к такому поведению водителя.
По данным источника, после поездки мужчину задержали. На опубликованных в сети кадрах он попросил прощения за свои слова и пообещал, что таких высказываний он более делать не будет.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции. Для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.
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По данным источника, после поездки мужчину задержали. На опубликованных в сети кадрах он попросил прощения за свои слова и пообещал, что таких высказываний он более делать не будет.
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Екатерина Коршунова