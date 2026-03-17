Три человека погибли и один пострадал при аварии в Свердловской области
В Свердловской области на третьем километре автодороги Новоокунево – Рефтинский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Infiniti. В результате аварии на месте погибли три человека, в том числе виновник ДТП.
Водителя Infiniti госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Москве грузовик сбил ребенка. Пострадавшую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
