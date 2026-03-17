Полиция сорвала сходку язычников-неонацистов в Ярославле
В Ярославле силовики пресекли мероприятие с участием лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, организаторы распространяли экстремистскую литературу и атрибутику. Собравшиеся, как утверждает телеканал, ожидали концерта музыкальных групп, песни которых «пропитаны националистическими идеями», а часть коллективов якобы выступает в поддержку ВСУ.
В ходе мероприятия полиция задержала шестерых мужчин в возрасте от 25 до 47 лет. При досмотре у них обнаружили татуировки с нацистской символикой, в том числе эмблему дивизии СС «Мертвая голова», изображения Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера, свастику и другие запрещенные знаки.
