Достижения.рф

Полиция сорвала сходку язычников-неонацистов в Ярославле

Фото: iStock/blinow61

В Ярославле силовики пресекли мероприятие с участием лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным источника, организаторы распространяли экстремистскую литературу и атрибутику. Собравшиеся, как утверждает телеканал, ожидали концерта музыкальных групп, песни которых «пропитаны националистическими идеями», а часть коллективов якобы выступает в поддержку ВСУ.

В ходе мероприятия полиция задержала шестерых мужчин в возрасте от 25 до 47 лет. При досмотре у них обнаружили татуировки с нацистской символикой, в том числе эмблему дивизии СС «Мертвая голова», изображения Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера, свастику и другие запрещенные знаки.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0