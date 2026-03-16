Петербуржец избил мужчину в подземном переходе за домогательство к девушке
В Санкт‑Петербурге мужчина потрогал чужую девушку и поплатился за это. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент случился около 19:00 в подземном переходе возле станции метро «Черная речка». По словам очевидцев, мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки. Ее молодой человек незамедлительно отреагировал, нанеся обидчику удар в голову. Пострадавший упал на пол и некоторое время не подавал признаков жизни.
Свидетели также отметили, что от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя. На место происшествия оперативно прибыли медики. Бригада скорой помощи увезла мужчину для обследования и оказания необходимой помощи. Кадры с камер видеонаблюдения изучают сотрудники правоохранительных органов.
