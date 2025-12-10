Полиция Киева раскрыла схему продажи списанных военных кораблей
В Киеве полиция раскрыла масштабную схему коррупции в Министерстве обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Начальник отдела и двое сотрудников госпредприятия «Укрспецторг» организовали незаконную продажу шести списанных кораблей. Эти суда подлежали утилизации, но их искусственно перевели в низкую категорию, чтобы продать как металлолом.
Злоумышленники занизили стоимость кораблей и провели фиктивный конкурс с заранее выбранным победителем. В результате предприятие получило незаконную прибыль, а государству нанесен ущерб свыше 900 тысяч гривен (21,36 тысячи долларов). Расследование продолжается, и правоохранители намерены привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.
