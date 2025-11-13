Туристка была погребенной под снежной лавиной в регионе России

13 ноября 2025, 14:38

SHOT: Туристка была погребенной под лавиной в Хакасии на горнолыжном курорте

Фото: istockphoto/yanik88

Туристка оказалась погребенной под снежной лавиной на горнолыжном курорте в Хакасии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.