Туристка была погребенной под снежной лавиной в регионе России

Туристка оказалась погребенной под снежной лавиной на горнолыжном курорте в Хакасии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В материале говорится, что инцидент произошёл рядом с селом Приисковое. Сначала из сугроба торчала только нога, когда друзья раскапывали пострадавшую.
После того как ее вытащили наружу, девушка сказала, что с ней всё в порядке, добавив: «Страшно».
9 ноября спасатели опубликовали видео операции по спасению геолога, которого накрыла лавина на Камчатке. Соответствующие кадры разместили в телеграм краевого ГУ МЧС.
