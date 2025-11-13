47 ударов ножом: россиянин зарезал сестру из-за бытовой ссоры
Житель Волгограда на бытовой почве зарезал свою сестру. Об этом 13 ноября сообщил областной следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в момент ссоры. Мужчина схватил нож и накинулся с ним на сестру. Всего он нанес ей не менее 47 ударов. Ранения оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась на месте. Позже ее тело нашли в частном доме на улице Войкова.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Волгоградец признался в содеянном, и его задержали.
