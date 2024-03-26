Полиция Липецка начала проверку после высказываний местной жительницы о теракте

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Липецкие правоохранители инициировали проверку в отношении местной жительницы. Поводом для этого послужили её высказывания по поводу террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ранее пользователей социальных сетей возмутили слова блогерши из Липецкой области, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью участника СВО, призналась, что ей всё равно сколько людей погибло во время теракта в «Крокусе». Она объяснила это тем, что москвичам якобы всё равно, сколько людей погибает в ходе спецоперации.
Сотрудники полиции выявили эту видеозапись в ходе планового мониторинга социальных сетей. По факту призыва к совершению насильственных действий и призывов к ним в отношении женщины начата проверка.
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«Мало их убили!» — в сердцах бросает женщина в конце своего выступления.
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Александр Бойцов