Полиция Молдавии задержала украинца, похитившего деньги в Таджикистане

Фото: IStock/Ruma Aktar
Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 миллиона долларов в Таджикистане. Сообщение опубликовано в Telegram-канале молдавской полиции.
Ранее гражданин Украины был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Таджикистана. Сообщается, что он взломал одну из банковских систем страны и перевел на свои поддельные счета 2,2 миллиона долларов.
Мужчина был задержан Национальной следственной инспекцией Молдавии в Кишиневе. Сейчас он ожидает экстрадиции в Таджикистан.
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