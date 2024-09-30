Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане

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Полиция задержала и доставила в отдел 38 человек после драки в ресторане на Ставропольском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МВД России. В отношении задержанных составили 17 административных протоколов.
«Предварительно установлено, что на улице между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента пострадавших нет. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены 38 участников конфликта», — написали в ведомстве.Сообщается, что 15 из 17 протоколов — по статье о нарушении иностранцем правил въезда в России, а 2 — по статье о мелком хулиганстве.
В ведомстве отметили, что по факту конфликта организовали проверку, по итогам которой примут соответствующее решение в отношении участников потасовки.
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