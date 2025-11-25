У кочевого народа в Ленинградской области нашли незаконную майнинг-ферму
Полиция Ленинградской области обнаружила нелегальную майнинг-ферму, которая нанесла серьезный ущерб энергосистеме региона. Об этом пишет РИА Новости.
В октябре 2025 года правоохранители обследовали дом на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор. В подвале нашли оборудование, напоминающее майнинг-установку.
Владельцы жилья не смогли объяснить законность подключения к электросети. Полиция изъяла все найденные устройства.
Во время проверки сотрудники также выявили более 100 представителей кочевого народа, среди которых находились 24 несовершеннолетних. Более 20 человек получили штрафы за отсутствие паспортов. Некоторым вручили повестки от военкомата. Кроме того, Госавтоинспекция проверила почти 150 автомобилей в этом районе.
Читайте также: